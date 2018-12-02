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مدحت صالح يستعد لتسجيل أغنية "زى ما يتقال" من ألبومه الجديد

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:50 م
مدحت صالح يستعد لتسجيل أغنية زى ما يتقال من ألبومه الجديد
مدحت صالح
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الفجر الفني
 
يستعد المطرب مدحت صالح لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "زى ما يتقال" من ألبومه الغنائى الجديد، وذلك استعدادا لطرحها فى الألبوم خلال الفترة المقبلة، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع الموسيقى أحمد وجية.

يذكر أن مدحت صالح أعلن عن طرح ألبوم غنائى جديد قبل نهاية العام الجارى، والذى يعود به للساحة الغنائية بعد غياب استمر لأكثر من 3 سنوات، وكانت آخر ألبومات مدحت صالح حمل اسم "يديك ويدينا" الذى طرح عام 2012.

 

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