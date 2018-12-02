عضو "الاتحادي الإماراتي": الشيخ زايد باقي في قلوبنا وعقولنا إلى يوم الدين

قال جاسم عبد الله النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي: "2018 عام زايد، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باقي في قلوبنا وعقولنا إلى يوم الدين"، موضحًا أن الشيخ زايد كانت لديه أصالة عربية وقبلية، وكان صاحب ماضي أصيل.



وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن المستقبل المشرق للإمارات كان بأصالة شعبها وقيادتها منذ التوحيد على يد الشيخ زايد.



وتابع أن مصر والإمارات كيان واحد وشعب واحد، والشعب المصري يستقبلهم دائمًا بترحاب ورقي، ويحيى ذكرى الشيخ زايد مثلهم، ولولا الماضي للشيخ زايد ما كنا في الحاضر الآن.



وأشار إلى أن كل الجنسيات تعيش بأمان على أرض الإمارات، مضيفًا: "الشيخ زايد علمنا حب مصر".

