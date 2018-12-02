"صحة أسوان": إقبال جماهيري غير طبيعي على كشف فيروس C



قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي واحدة من المشروعات العملاقة في مجال الصحة.



وأوضح "حنفي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع فضائية "dmc" مساء الأحد، أنهم يستهدوا للمبادرة منذ شهر، وأنه تم حصر جميع الفئات العمرية المستهدفة، وتم تجهيز الفرق التي ستعمل في المبادرة، وتم تدريبهم، وتم توفير المستلزمات اللازمة للحملة بنسبة أكثر من المطلوب.



وتابع: "حققنا نسبة جيدة جدًا منذ بداية الحملة، والإقبال الجماهيري غير طبيعي وغير متوقع".

