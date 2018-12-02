30 % نمو فى الايرادات سلطنة عمان بنهاية سبتمبر بدعم من عائدات النفط
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:56 مالفجر الاقتصادي
ارتفع إجمالي الإيرادات المالية العامة لسلطنة عُمان لتصل إلى 7.75 مليار ريال، في نهاية سبتمبر الماضي، وبنمو 29.9%، على أساس سنوي، بدعم نمو إيرادات النفط.
وأظهرت بيانات رسمية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع عجز المالية العامة 36.1% بنهاية سبتمبر، قبل احتساب وسائل التمويل إلى 1.92 مليار ريال، مقارنة بعجز 3.3 مليار ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
وارتفعت القيمة الإجمالية للانفاق العام بالدولة 7.8% بنهاية سبتمبر الماضي، ليصل إلى 9.09 مليار ريال.
وأرجع المركز ارتفاع إيرادات المالية العامة لنمو صافي إيرادات النفط، بنسبة 44%، ليصل إلى 4.76 مليار ريال.
وارتفعت كذلك إيرادات الغاز 26.2%، إلى 1.38 مليون ريال، وزادت الإيرادات الرأسمالية 786.4%، لتصل إلى 117 مليون ريال، وإيرادات الضريبة الجمركية بنسبة 3.1%، إلى 173.2 مليون ريال.
ولفت المركز لارتفاع ضريبة الدخل على الشركات 25.1%، إلى 415.5 مليون ريال.
واستحوذت المصروفات الجارية على النسبة الأكبر من الإنفاق العام بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 6.62 مليار ريال، وزادت مصروفات الدفاع والأمن 0.4%، إلى 2.47 مليار ريال، وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية 7.4% إلى 2.21 مليار ريال.
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