لازم تعرف.. كيف يتم تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى؟

يقدم بنك ناصر الاجتماعى العديد من الخدمات للمواطنين منها، تمويل شراء سيارة على أن يكون الحد الأدنى لسداد الأقساط عامين والحد الأقصى 7.5 سنوات، ونسبة العائد فى حالة وجود ضامن حكومى 11 %، أما فى حالة عدم وجود ضامن حكومى يكون العائد (11.7) % والحد الأدنى لمقدم السياره 25% و يوجد مصاريف إدارية 1​% يتم سدادها نقداً، وسيتم توضيح ذلك فيما يلى.





وجاءت المستندات المطلوبة من العملاء للحصول على قيمة التمويل كما يلي:





1- الرقم التأميني لطالب التمويل "للعملاء الجدد لفتح الحساب"، وسداد 25 % من عرض السعر كمقدم للسيارة.





2-وبالنسبة للمستندات المطلوبة الرقم التأمينى لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب.





3- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.





4- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.





5- بيان مفردات الدخل "مرتب ، معاش" لطالب التمويل.





6- مدة التمويل 90 شهرا للسيارات الملاكى و60 شهرا لسيارات المعاقين.





7- يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.





8- تقديم ضامن تحت الطلب من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري.





9- بالنسبة لأصحاب المعاشات يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط لطالب التمويل، بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.





10- العاملين بالقطاع الخاص أو المهـن الحرة يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.





11- حال سداد طالب التمويل 25 % من قيمة عرض السعر السيارة "المبلغ المسدد نقداً" يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب.





12- حال سداد طالب التمويل 50 % من قيمة عرض السعر السيارة " المبلغ المسدد نقداً" يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.





13- تجميد وديعة تعادل 60 % من قيمة المديونية مع تقديم وثيقة تامين على حياة طالب التمويل لصالح البنك.





14- حال تجميد وديعة تعادل 75 % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين ويكتفي بالحظر على السيارة.





15- حال تجميد وديعة تعادل 100 % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التامين وكذا إعفاؤه من الحظر على السيارة.





16- يتم تقديم الضمانة بما يعادل 75 % من قيمة المديونية على أن يتعهد البنك المصدر لها بتجميدها لصالح البنك طوال فترة السداد وكذا حق البنك في الرجوع عليها كلياً أو جزئياً.



