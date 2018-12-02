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القاهرة للدراسات السياسية: نقابة المأذونين وهمية.. وهناك مبالغة في رسوم الزواج

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:55 م
القاهرة للدراسات السياسية: نقابة المأذونين وهمية.. وهناك مبالغة في رسوم الزواج
أحمد مهران
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هدى عبدالرازق
 
قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، إنهم رصدوا مخالفات لعدد من المأذونين تصل إلى حد الجرائم، موضحًا أنهم تقدموا ببلاغ إلى النائب العام بتلك المخالفات.

وأشار "مهران"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن المآذون يؤدي عمل من أعمال القضاء، ويمارس عمله نيابة عن القاضي، لافتًا إلى أن المآذون يحصل على ترخيص بصفته، ولكنه يعين معه 20 شخص يقومون باتمام عقود الزواج نيابة عنه، وهذا مخالف للقانون.

ووصف "مهران"، نقابة المآذونين بـ النقابة الوهمية، ولا ينص قانون على إقامتها، وأنها عملية خداع لصغار المآذونيين، بالإضافة إلى أن هناك مبالغة في رسوم الزواج التي يتحصل عليها المآذونيين.
المزيد عن: مأذون أخبار مصر أحمد مهران
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