سمير فرج: مصر تنتج طائرات عسكرية وأحدث الدبابات في العالم



وأشار إلى أن هذا المعرض من شأنه إقامة العديد من الصناعات العسكرية المشتركة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وسيرفع تصنيف مصر على المستوى العالمي في المعارض العسكرية.



وأوضح أن هذا المعرض سيخصص لأول مرة جناحًا للأسلحة الخاصة بمقاومة الإرهاب، مضيفًا أن هذا المعرض سيحضر فيه 10 وزراء دفاع من كافة أنحاء العام، وهذا يرسل رسالة للعالم بأن الوضع الأمني في مصر مستقر



وأضاف أن هذا المعرض لن يكلف الدولة جنيهًا واحدًا، لأن كل مكان في هذا المعرض سيؤجر للشركات العالمية، معقبًا: "المعارض العسكرية اصبحت بيزنيس".



ويقام معرض «إيدكس 2018» للصناعات الدفاعية، في الفترة من 3- 5 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية.









قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن معرض مصر الأول للصناعات العسكرية "إيدكس 2018" حدث غير عادي ومشرف للعسكرية المصرية، ويحقق لمصر العديد من الأهداف العسكرية والاقتصادية والتسويقية.وتابع الخبير العسكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الهدف الرئيسي من هذا المعرض التسويق للمعدات العسكرية المصرية المتميزة، لافتًا إلى أن مصر تنتج طائرات عسكرية وأحدث الدبابات في العالم، ويعد هذا المعرض فرصة كبيرة لتعريف الضباط المصريين بالترسانة العسكرية العالمية.