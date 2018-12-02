ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. أول ظهور للخطيب بعد العودة من ألمانيا (صورة)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:47 م
عاجل.. أول ظهور للخطيب بعد العودة من ألمانيا (صورة)
طباعة
أحمد جمال
 
عاد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم، الأحد، إلى القاهرة، قادمًا من ألمانيا، بعد إجرائه جراحة ناجحة لاستئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، ويسبب آلام بالعمود الفقري.


وكان في استقبال الكابتن محمود الخطيب، فور وصوله مطار القاهرة؛ الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة. والعامري فاروق؛ نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي. وخالد الدرندلي؛ أمين الصندوق. وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. والعميد محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للأهلي.

عاجل.. أول ظهور للخطيب بعد العودة من ألمانيا (صورة)
عاجل.. أول ظهور للخطيب بعد العودة من ألمانيا (صورة)
المزيد عن: وصول الخطيب للقاهرة محمود الخطيب رئيس الاهلي الخطيب يعود من ألمانيا الخطيب الاهلي الأهلي أول ظهور للخطيب أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
4
x
16:05
2
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
18:15
0
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
1
x
16:45
2
الوحدة
الاتحاد
2
x
17:15
2
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
19:30
0
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
2
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
1
x
17:00
2
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
1
x
21:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 10:20:01 PM