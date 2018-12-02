19 لقبا.. أرقام آريين روبن مع بايرن ميونيخ خلال مسيرة 10 سنوات

أكد آرين روبن نجم بايرن ميونيخ الألماني أنه لن يجدد عقده مرة أخري مع البافاري بعد نهايته في 2019، ليكون الموسم الحالي هو الأخير.

وقال الهولندي الدولي في تصريح صحفيات: "نعم هذا هو آخر موسم لي مع بايرن ميونيخ ، لقد عشت سنوات رائعة جدا".

ويُنهي روبن مسيرة أكثر من رائعة مع بايرن ميونيخ استمرت لعشر سنوات، فقد انتقل صاحب ال 34 عامًا للعب في صفوف البايرن عام 2019 قادمًا من ريال مدريد.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أرقام آريين روبن مع البافاري:

- لعب الهولندي روبن مع البايرن‏ 305 مباراة وساهم ب 244 هدفًا حيثُ سجل 143 هدف وله 101 أسيست.

- حصد مع البايرن تلك البطولات:

‏الهولندي آريين روبن أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي عن بايرن ميونيخ بعد 10 سنوات مع الفريق.

- 7 بطولات دوري

- 4 بطولات كأس ألمانيا

- 5 بطولات سوبر ألماني

- بطولة دوري أبطال أوروبا

- بطولة سوبر أوروبي

- كأس العالم للأندية 2014