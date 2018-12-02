يلا شوت Raja| مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر 2-12-2018 كأس الكونفيدرالية الأفريقية| نهائي الكونفدرالية
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:38 معمرو عادل
مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر 2-12-2018 كأس الكونفيدرالية الأفريقية
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موعد مباراة الرجاء وفيتا كلوب اليوم
البطولة : كأس الكونفدرالية
القنوات : بي ان سبورت 1
المعلق : جواد بده
الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية
مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر 2-12-2018 كأس الكونفيدرالية الأفريقية
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