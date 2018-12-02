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الحوثيون يعتقلون موظفا تابعا للأمم المتحدة في الحديدة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:36 م
الحوثيون يعتقلون موظفا تابعا للأمم المتحدة في الحديدة
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وكالات
 
اعتقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، موظفاً أممياً يعمل في المفوضية التابعة للأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر يمنية لـ24 إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران اعتقلت موظفاً في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، يعمل في الرصد الميداني يدعى محمد الشيباني، وساقته إلى سجن سري في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة حلفاء طهران.



وتزامن اعتقال الموظف مع إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نقل مكتبها من صنعاء إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بدايةً من العام المقبل 2019.
المزيد عن: موظف مليشيات الحوثي ‏ للأمم المتحدة تابع الحديدة اعتقال
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