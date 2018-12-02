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فنانة شهيرة تفاجأ جمهورها بارتدائها النقاب: "منقبة عن اقتناع" (فيديو)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:26 م
فنانة شهيرة تفاجأ جمهورها بارتدائها النقاب: منقبة عن اقتناع (فيديو)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

فاجأت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر ارتدائها للنقاب.


وأكدت نصرة أن هذا قرار ارتدائها النقاب نبع عن اقتناع كامل منها دون تأثير أي أحد.


وقالت الإعلامية السعودية عبر مقطع فيديو لها، "نسترجع مع بعض أنا وأنتوا ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه وربي يخليلي ياه يارب.. الي من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل الحمد لله بفضل الله عز وجل".

 

واستطردت : "وصرت إنسانة من أحسن لأحسن أتحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ماجني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يارب ويبعد عنا كل عين”.

 

ويأتي هذا بعد مرور حوالي 3 أشهر على زواجها، و6 أشهر على اتخاذها قرارًا باعتزال الكاميرا وعدم الظهور بوجهها مرة أخرى، مشيرةً إلى أنها ستكتفي بمواصلة عملها الإعلامي والصحفي من خلف الكاميرا.

 

يُذكر أن نصرة الحربي شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل “لقيت روحي”، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من فناني الخليج، وهو من تأليف نوال العامر وإخراج خالد جمال


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