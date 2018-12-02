سعر الدولار أمام الجنيه بعد التراجع الأخير اليوم الأحد 2/12/2018
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:36 مالفجر الاقتصادي
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، بعد التراجع الأخير في بنك كريدي أجريكول بنحو قرش واحد ليسجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.
وسجل بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
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