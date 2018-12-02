ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار أمام الجنيه بعد التراجع الأخير اليوم الأحد 2/12/2018

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:36 م
سعر الدولار أمام الجنيه بعد التراجع الأخير اليوم الأحد 2/12/2018
الدولار
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، بعد التراجع الأخير في بنك كريدي أجريكول بنحو قرش واحد ليسجل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وسجل بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
المزيد عن: شركات الصرافة سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار بنك كريدى اجريكول الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
4
x
16:05
2
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
18:15
0
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
1
x
16:45
2
الوحدة
الاتحاد
2
x
17:15
2
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
19:30
0
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
2
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
1
x
17:00
2
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
21:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 8:50:00 PM