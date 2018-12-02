يلا شووت raja casablanca .. مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 1 HD

مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر بدون تقطيع اليوم في مباراة نارية يحل فريق الرجاء المغربي ضيفا ثقيلا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي تقام بينهما في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018، لايف بث مباشر مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر بدون تقطيع اليوم الأحد في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة الرجاء اليوم اون لاين وسيكون عشاق الرجاء المغربي على موعد مع التاريخ للفوز ببطولة قارية جديدة بعد غياب طويل العملاق المغربي بقيادة مدربه القدير الإسباني جاريدو يدخل موقعة اليوم منتشيا بفوزه في مباراة الذهاب بمركب محمد الخامس بثلاثية نظيفة ثلاثية الرجاء جعلته قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب جاريدو الذي نجح وحقق اللقب من قبل مع الأهلي المصري في نسخة 2014 مازال عالقا في ذهنه هدف عماد متعب التاريخي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ولن يفرط أبناء الرجاء في اللقب خاصة وأن جماهيرهم متعطشة لنيل لقب قاري بعد غياب طويل، بث مباشر مباراة الرجاء ضد فيتا كلوب بث حي اليوم الأحد 2-12-2018 لايف hd .

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على الجانب الأخر يدخل فريق فيتا كلوب بحثا عن ريمونتادا شبه مستحيلة امام بطل المغرب بعد نتيجة مباراة الذهاب وسيتسلح بطل الكونغو بعاملي الأرض والجمهور ويمتلك الفريق الكونغولي مجموعة مميزة من اللاعبين ونجح في تحقيق فوز عريض في الدور نصف النهائي على فريق عربي وهو المصري بأربعة أهداف نظيفة وسيسعى لتكرار هذا السيناريو وخطف اللقب، شاهد البث المباشر لمباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم الأحد نهائي الكونفدرالية الإفريقية.





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