8 مباريات مثيرة لتشيلسي في ديسمبر.. تعرف عليهم

يسعى تشيلسي لاسعاد عشاقه قبل نهاية العام الحالي، يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول البريميرليج برصيد 31 نقطة. بينما يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية عشر في الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة. ويرصد الفجر الرياضي مباريات البلوز في ديسمبر ...





* الدوري الإنجليزي :





- الأربعاء 5 ديسمبر 2018 :





وولفرهامبتون & تشيلسي الساعة 10 إلا ربع مساءً





- السبت 8 ديسمبر 2018 :





تشيلسي & مانشستر يونايتد الساعة 7 ونصف مساءً





- الاحد 16 ديسمبر 2018 :





برايتون & تشيلسي الساعة 3 ونصف عصراً





- السبت 22 ديسمبر 2018 :





تشيلسي & ليستر سيتي الساعة 5 عصراً





- الأربعاء 26 ديسمبر 2018 :





واتفورد & تشيلسي الساعة 9 ونصف مساءً





- الأحد 30 ديسمبر 2018 :





كريستال بالاس & تشيلسي الساعة 2 ظهراً





* كأس رابطة المحترفين الإنجليزية :





- الأربعاء 18 ديسمبر 2018 :





- تشيلسي & بورنموث الساعة 10 إلا ربع مساءً





* الدوري الأوروبي :





- الخميس 13 ديسمبر 2018 :





مول فيدي المجري & تشيلسي الساعة 7:55 مساءً