مشاهدة مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الاحد 2-12-2018 بث مباشر - نهائي الكونفدرالية

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي عن التشكيل الأساسي لفريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي خلال المباراة التى تقام فى تمام التاسعة مساء على ملعب "الشهداء" بكينشاسا، فى إياب نهائي الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الاحد 2-12-2018 بث مباشر - نهائي الكونفدرالية

وجاء تشكيل الرجاء كالتالى ..

الزنيتي – الورفلي – بانون – بوطيب – شاكير – مابيدي – باي نياس – حدراف – حفيظي - بنجليب – رحيمي





بينما جاء تشكيل فيتا كلوب كالتالى ..

بونجامان- شاباني- بومبونجا بوتولي- كوبا- موزينجا- نجوديكاما- إيمومو- نجوما- مولوكو- اومبا- مونديلي





كان الرجاء قد حسم نتيجة الذهاب لصالحه من المغرب بنتيجة 3-0 ، ويحتاج للتعادل أو الخسارة على الأقل 2-0 من أجل التأهل.

مشاهدة مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الاحد 2-12-2018 بث مباشر - نهائي الكونفدرالية

حالة كبيرة من التفاؤل تسود الرجاء بقيادة الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي للأهلي، حيث يطمح مدرب فياريال الاسبق ليكون أول مدرب يفوز بلقب كأس الكونفيدرالية مع ناديين مختلفين، بعدما توج باللقب ذاته مع الأهلى عام 2014.





ويعود آخر لقب أحرزه الرجاء الرياضي، على المستوى الأفريقي إلى 2003، حين فاز بكأس الاتحاد الأفريقي، بعد أن سبق له، أن فاز بدوري الأبطال في 1989 و1997 و1999.

مشاهدة مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم الاحد 2-12-2018 بث مباشر - نهائي الكونفدرالية



