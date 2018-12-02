مركز شباب سمالوط يهزم ملوي في القسم الثالث

استطاع فريق مركز شباب سمالوط تحقيق فوزا مهما علي الوصيف فريق نادي ملوي بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي وذلك ضمن مباريات الجوله 13 لمسابقه دوري القسم الثالث.

شهد مجريات المباراه إثاره قويه من جانب الفريقين حيث استطاع اللاعب أحمد إبراهيم "ميكا" من أحراز الهدف الأول لسمالوط، ثم أضاف أحمد ربيع "أوشة" من إحراز الهدف الثاني للفريق السمالوطي، في حين أحرز هدف فريق ملوي اللاعب محمد حسين جيلبرتو.





وبهذا الانتصار يرتفع رصيد فريق سمالوط للنقطه 19 بالمركز الرابع، بينما يتوقف فريق ملوي عند النقطه 22 بالمركز الثاني.