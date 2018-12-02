بالأرقام.. راموس يتفوق على بيكيه في التسجيل

تقدم نادي برشلونة الإسباني بهدف على فريق فياريال في إطار الأسبوع الرابع عشر بالدوري الإسباني.









وأحرز جيرارد بيكيه الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 36 من الشوط الأول بضربة رأسية متقنة، لينهي الـ45 دقيقة الأول لصالح فريقه.





ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن راموس مدافع فريق ريال مدريد هو المدافع الوحيد الذي تفوق على بيكيه في تسجيل الأهداف هذا الموسم.









سجل راموس 5 اهداف مع ريال مدريد هذا الموسم، فيما سجل بيكيه مع برشلونة 4 أهداف في جميع المسابقات.



