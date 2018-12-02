ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالأرقام.. راموس يتفوق على بيكيه في التسجيل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:28 م
بالأرقام.. راموس يتفوق على بيكيه في التسجيل
طباعة
 
تقدم نادي برشلونة الإسباني بهدف على فريق فياريال في إطار الأسبوع الرابع عشر بالدوري الإسباني.


وأحرز جيرارد بيكيه الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 36 من الشوط الأول بضربة رأسية متقنة، لينهي الـ45 دقيقة الأول لصالح فريقه.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن راموس مدافع فريق ريال مدريد هو المدافع الوحيد الذي تفوق على بيكيه في تسجيل الأهداف هذا الموسم.


سجل راموس 5 اهداف مع ريال مدريد هذا الموسم، فيما سجل بيكيه مع برشلونة 4 أهداف في جميع المسابقات.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
4
x
16:05
2
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
18:15
0
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
1
x
16:45
2
الوحدة
الاتحاد
2
x
17:15
2
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
19:30
0
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
2
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
1
x
17:00
2
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
21:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 8:50:00 PM