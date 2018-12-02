مطار الملك فهد الدولي يحتفي باليوم الوطني الإماراتي

احتفل مطار الملك فهد الدولي، مساء أمس، بذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشقيقة؛ حيث ازدانت أرجاء المطار بالأعلام الإماراتية، وازدهرت شاشات العرض بمختلف العبارات الترحيبية للأشقاء الإماراتيين، الذين كان باستقبالهم مجموعة من أطفال المنطقة الشرقية مرتدين للزي الإماراتي التقليدي.



ووزع منسوبو مطار الدمام باقات الورد للركاب القادمين من دولة الإمارات إلى مطار الملك فهد الدولي، على مختلف شركات الطيران الإماراتية والسعودية، بمشاركة جميع القطاعات العاملة في المطار؛ للتعبير عن قوة التلاحم بين البلدين وشعبَيهما؛ إذ يعد احتفال مطار الملك فهد الدولي جزءًا من احتفالات المملكة باليوم الوطني الإماراتي.



وخصص مطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ ركنًا خاصًّا لالتقاط الصور للمسافرين بجانب العلم الإماراتي، والذي حظي بإقبال كبير من رواد المطار.



ويأتي ذلك تفاعلًا مع توجيهات أمير المنطقة سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي، ومشاركة الأشقاء في دولة الإمارات بهذه المناسبة السعيدة.

