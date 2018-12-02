يلا شوت Raja بث مباشر الرجاء وفيتا كلوب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة raja vs vita club بث مباشر اليوم HD MATCH
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:25 معمرو عادل
يلا شوت Raja بث مباشر الرجاء وفيتا كلوب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة raja vs vita club بث مباشر اليوم HD MATCH
يرتقب عدد كبير من محبى وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم العربية والأفريقية خلال الفترة الحالية عدد من البطولات و المنافسات الشرسة والتي توافق عدد من البطولات، فيستمر كل الفرق فى التجهيز والاستعداد لدوري ناري، وفى نفس السياق يستعد فريق الرجاء المغربى بكافة أوراقه الرابحة لملاقاة نظيره فريق فيتا كلوب الكونغولى وذلك لمباراة إياب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث اسعد فريق الرجاء المغربى البيضاوي كافة جماهيره عقب انتهاء مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بثلاثية نظيفة
يلا شوت Raja بث مباشر الرجاء وفيتا كلوب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة raja vs vita club بث مباشر اليوم HD MATCH
الرجاء البيضاوي ضد فيتا كلوب نهائي كأس الكونفدرالية
واعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة النشرة الرياضية لمتابعة كافة المباريات القادمة سواء على الناحية المحلية والعربية والافريقية، حيث تستعد كافة الاجواء الرياضية بمتابعة الفائز بالمباراة القادمة تحديد من يحصل على اللقب،
يلا شوت Raja بث مباشر الرجاء وفيتا كلوب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة raja vs vita club بث مباشر اليوم HD MATCH
مباراة الرجاء البيضاوى القادمة
اسعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي جماهيره خلال اللقاء الأخير مع فيتا كلوب والذي حجز لنفسه مكانا مؤقتا بلقب البطولة بعد أن سجل لاعبيه ثلاثية نظيفة حيث استطاع سفيان رحيم تسجيل أول أهداف اللقاء ، ويؤكد الهدف في الدقيقة 60 ليؤكد نجاح فريقه، ولم يستمر الأمر على ذلك وحسب، ولكن مع بداية الدقيقة 66 استطاع اللاعب محمود بنحليب تأكيد الثلاثية بكرة رائعة تسكن فى الشباك.
يلا شوت Raja بث مباشر الرجاء وفيتا كلوب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة raja vs vita club بث مباشر اليوم HD MATCH
موعد وبطاقة مباراة الرجاء ضد فيتا كلوب القادمة
ومع انتهاء المباراة الأولى وانتظار الجميع موعد المباراة القادمة فى إياب نفس البطولة ، حيث ذكر عدد من المصادر أن الاتحاد الافريقى حدد يوم الأحد القادم الموافق 2 ديسمبر 2018، لتكون مباراة الاياب حيث يستضيف استاد ملعب الشهداء بالكونغو اللقاء القادم وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش.
يلا شوت Raja بث مباشر الرجاء وفيتا كلوب اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة raja vs vita club بث مباشر اليوم HD MATCH
تحديث اليوم حول استعداد الفريق قبل اللقاء
خلال المتابعة المستمرة القادمة والتى تجمع نادى الرجاء الرياضي أمام فيتا كلوب فى المباراة التى تجمع بينهما فى نهائى البطولة كأس البطولة الكونفدرالية، حيث إتجه نادى الرجاء الى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب حيث طالب النادى وبعثتك والتي تتكون من 60 فرد، والذى طالبت رجال الشرطة تشديد الحراسة من اجل توفير الحماية والسلامة الأمنية
التشكيل المتوقع لنادى الرجاء الرياضى المغربى
حراسة المرمى: أنس الزنيتي
في خط الدفاع: عبد الجليل اجبيرة، بدر بانون، عبد الرحيم الشاكير، عمر بوطيب
في خط الوسط: أنس جبرون، إبراهيما نياسي، ليما مابيدي، محمود بنحليب
في خط الهجوم: محسن ياجور ، سفيان رحيمي
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