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تجميد موقع "الخبر" التابع لنقابة الصحفيين.. وصرف إعانة شهرية للمتعطلين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:15 م
تجميد موقع الخبر التابع لنقابة الصحفيين.. وصرف إعانة شهرية للمتعطلين
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، تجميد موقع الخبر التابع للنقابة، وصرف إعانة شهرية ألف جنيه لمدة ثلاثة أشهر فقط للعاملين به.

وتُصرف الإعانة من عوائد الوديعة التي خصصها النقيب مُسبقًا للصحف الحزبية المتعطلة، والتي تبلغ 20 مليون حنيه.

جاء قرار المجلس لحين توفيق الأوضاع القانونية للموقع، وذلك على خلفية اجتماع مجلس النقابة، اليوم، لبحث شؤون المهنة وقضايا الزملاء.
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