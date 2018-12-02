أمير الباحة يفتتح ملتقى "السعودية.. وطن التلاحم" الأربعاء المقبل

يفتتح أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء المقبل، فعاليات الملتقى الأول "السعودية.. وطن التلاحم"، الذي تقيمه جامعة الباحة لمدة أسبوع، على مسرح المدينة الجامعية.



وثمّن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، لأمير منطقة الباحة؛ رعايته للملتقى، وافتتاحه لفعالياته وبرامجه وجلساته العلميّة، مقدّمًا شكره وتقديره له على ما تلقاه الجامعة من دعمٍ وتشجيع، مشيرًا إلى أن أمير الباحة سيكون المتحدث الرئيس في الملتقى حول: "صور ونماذج من تلاحم القيادة مع الشعب".



وأشار إلى أن الملتقى يشمل عددًا من الفعاليات المصاحبة، والجلسات العلميّة، والبرامج الإثرائية، سواء في داخل المدينة الجامعية أم في كلياتها بالمحافظات، بهدف بيان حقيقة مدى التّلاحم الكبير ما بين حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والشّعب السعودي النّبيل؛ فضلاً عن تعزيز اللّحمة الوطنيّة وغرس بذور الخير والتآلف والتلاحم، وتنمية مستوجبات المحافظة على مكتسبات وطننا الغالي.



وبيّن "الحسين" أنّ الملتقى يسعى من خلال برامجه المتعدّدة إلى تفنيد المزاعم المغرضة التي تحاول النّيل من كيان هذا الوطن المعطاء، من قبل دول مارقة، وأبواق مأجورة، وجماعات إرهابيّة معادية لوسطية الدين الإسلامي الذي قامت عليه هذه البلاد الطّاهرة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.



