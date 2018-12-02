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غدًا.. "إتحاد الصناعات" يطلق ندوة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:17 م
غدًا.. إتحاد الصناعات يطلق ندوة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً
أرشيفية
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أحمد الشيخ
 
تعقد لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، غدًا الإثنين، ندوة التعريفية عن كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً .

وتأتي هذه المبادرة من اللجنة فى إطار التعاون المشترك بين إتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، وفى إطار الجهود المبذولة للعمل على تطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبى، وتخفيف العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً، ونظراً لقيام مصلحة الضرائب بتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية على الممولين والمسجلين بالمصلحة وفقاً لقرار السيد وزير المالية الصادر فى هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018.

المزيد عن: لجنة الضرائب والجمارك تقديم الاقرارات الضريبية الضرائب الالكترونية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد اتحاد الصناعات
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