رئيس الاتحاد: شاهدنا روح الفريق .. ومباراة الحزم بداية الحصاد

أكد رئيس نادي الاتحاد السعودي، لؤي هشام ناظر، على سعادته بعد عودة الروح إلى لاعبي الفريق خلال مباراة الاتحاد والحزم، التي أُقيمت اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "ملعب الجوهرة المشعة".





وتحدث لؤي ناظر على مباراة الاتحاد والحزم عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "شاهدنا روح الاتحاد اليوم.. كان من السهل أن يستسلم الفريق ولكنهم حاربوا من أجل الشعار بداية الحصاد بإذن الله..".





ووجه رئيس مجلس إدارة العميد رسالة للجماهير، وقال: "شكرًا لكل من حضر ودعم النادي.. جمهور الاتحاد العظيم كان جزءًا كبيرًا من عودة الفريق في هذه المباراة إن شاء الله هذه بداية عودة الفريق..".



