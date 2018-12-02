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رئيس الاتحاد: شاهدنا روح الفريق .. ومباراة الحزم بداية الحصاد

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:16 م
رئيس الاتحاد: شاهدنا روح الفريق .. ومباراة الحزم بداية الحصاد
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عمر عبدالعزيز
 
أكد رئيس نادي الاتحاد السعودي، لؤي هشام ناظر، على سعادته بعد عودة الروح إلى لاعبي الفريق خلال مباراة الاتحاد والحزم، التي أُقيمت اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "ملعب الجوهرة المشعة".

وتحدث لؤي ناظر على مباراة الاتحاد والحزم عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "شاهدنا روح الاتحاد اليوم.. كان من السهل أن يستسلم الفريق ولكنهم حاربوا من أجل الشعار بداية الحصاد بإذن الله..".

ووجه رئيس مجلس إدارة العميد رسالة للجماهير، وقال: "شكرًا لكل من حضر ودعم النادي.. جمهور الاتحاد العظيم كان جزءًا كبيرًا من عودة الفريق في هذه المباراة إن شاء الله هذه بداية عودة الفريق..".

وأضاف: "مهمة اللاعبين في الفترة القادمة صعبة جدًّا وهذه الخطوة هي مجرد البداية.. الإدارة والطاقم الفني والفريق يعملون بكل جدية من أجل عودة الاتحاد في المباريات القادمة إن شاء الله".

وانتهت مباراة الاتحاد والحزم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تقدم الفريق الحزماوي بثنائية حتى الدقيقة 60، قبل أن ينتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد؛ ويسجلوا ثنائية عن طريق البرازيلي رومارينهو ومنصور الحربي في الدقيقتين 60 و90.

وبعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم، رفع العميد رصيده إلى 3 نقاط، مُحتلًّا المركز الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الحزماوي إلى 11 نقطة في المركز الـ12.
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