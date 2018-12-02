أحمد موسى: "مبارك" سيدلي بشهادته في قضية اقتحام الحدود 26 ديسمبر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لن يتأخر في التوجه للمحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية، موضحًا أن المحكمة حددت جلسة 26-12 لسماع شهادة "مبارك".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه لأول مرة يدلي الرئيس الأسبق بشهادته في هذه القضية، لافتًا إلى أن قضية اقتحام الحدود الشرقية يحاكم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المعزول محمد مرسي بتهمة اقتحام الحدود بالأسلحة والاعتداء على السجون.



وتستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.

