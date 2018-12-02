مفاجأة في عقد جروس مع الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك بعض البنود الهامة في عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.





وأكد المصدر أن جروس حصل على ٦٥٠ ألف يورو من إجمالي عقده والذي يصل إلى مليوني و٢٠٠ ألف يورو ولم يتقاضى عقده كاملا كما ترظد.





وأوضح أن عقد جروس يتضمن أحقيته في استرداد كافة الخصومات والعقوبات التي وقعت عليه خلال الموسم وذلك حال التتويج ببطولة الدوري وهو نفس البند الموجود في لائحة الفريق.





يذكر أن الزمالك ودع البطولة العربية مؤخرا على يد الاتحاد السكندري بعد الخسارة بركلات الترجيح عقب إنتهاء الوقت الأصلي بهدف نظيف للاتحاد



