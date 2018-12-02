رئيس "دفاع البرلمان" يكشف الفوائد العائدة على مصر من معرض "إيديكس"

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن معرض "إيديكس" هو الأول على المستوى العالمي التي تنظمه مصر.



وأكد "عامر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع فضائية "dmc" مساء الأحد، أنه حدث وطني مميز تقوم به مصر، ويحمل رسالة واضحة إلى كل العالم أن مصر آمنة ومستقرة وعلى قدر كبير من المسئولية.



وأوضح أن هذا المعرض تشارك فيه 41 دولة و373 شركة و65 وفدًا رسميًا، ويعرض أحدث الأسلحة والمعدات الأمنية، وأن المعرض يحقق أهداف متعددة؛ تسويق المعدات والأسلحة المصرية، والاطلاع على أحدث ترسنة التسليح العالمي.



وأشار إلى أن الجيش المصري يحتل المركز العاشر عالميًا، وأن هذا المعرض يدعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، ويؤكد عودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والعالمية ودورها الفاعل.

