مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر اليوم الأحد

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معلومات عن مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بدون تقطيع اليوم

ليفربول Vs إيفرتون.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : رؤوف خليف .

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم

7:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:15 مساءاً بتوقيت مصر ..

7:15 مساءاً بتوقيت العراق .

6:15 مساءاً بتوقيت السودان .





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