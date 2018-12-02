نرصد لكم من خلال تلك المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال الدوري الأسباني لكرة القدم يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، وذلك ضمن منافسات المرحلة الرابع عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم الاحد الدوري الانجليزي | Lionel Messi

وسيكون بإمكان متابعين الساحرة المستدير ألتقاط ترددات القنوات المجانية التي سوف تذيع مباراة برشلونة ضد فياريال من خلال العديد من الأقمار الصناعية الشهيرة دون النظر إلى النايل سات، وبالتأكيد يعلم الجميع إن المواجهة ستكون متاحة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي المشفرة وتحديداً HD3، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق حسن العيدوس، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سنوفر لكم العديد من القنوات الفضائية الناقلة للقاء على الأقمار الصناعية استرا وهوت بيرد وغيرهم.

مباراة برشلونة اليوم

موعد مباراة برشلونة وفياريال

من المقرر أن يقام لقاء برشلونة أمام فياريال يوم الاحد 2 من شهر ديسمبر الجاري، حيث سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءا بتوقيت غرينتش، وستلعب المواجهة على ملعب كامب نو والذي يتسع إلى حوالي 100 ألف متفرج من داخل أرضية الميدان.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

سيتم نقله عبر مختلف القنوات الفضائية من خلال أبرز الأقمار الصناعية، وبالتأكيد سيتم إذاعته بالمجان على الهواء ليتمكن مشجعي كرة القدم من مشاهدة المباراة والاستمتاع بها.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم الاحد الدوري الانجليزي | Lionel Messi

وستكون قناة ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.

أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الآذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

ومن المنتظر أن تقوم قناة IRIB Varzich ببث اللقاء مباشرة على القمر الصناعي بدر، وذلك من خلال التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

قناة Syria Sport التي تبث مجاناً على القمر الصناعي أكسريس على تردد 10986V12110.

يدخل برشلونة تلك المباراة أمام فياريال وعينه على الثلاثة نقاط من اجل المساعدة في الاحتفاظ باللقب، خاصة ان الفريق فقد العديد من النقاط في بداية الدوري الأسباني هذا الموسم.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم الاحد الدوري الانجليزي | Lionel Messi

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال حتي الآن ولا يوجد أى قنوات ناقلة اخرى، كونوا متابعين معنا في حالة ظهور أى من القنوات سنضع ترددها.





في حالة فوز برشلونة بهذا اللقاء سيتصدر الدوريمن جديد هذا الموسم في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة اشبيلية هذا الأسبوع.