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إنطلاق المنتدى العربي للطاقة المتجددة الثلاثاء المقبل بالأردن

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:04 م
إنطلاق المنتدى العربي للطاقة المتجددة الثلاثاء المقبل بالأردن
أرشيفية
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وكالات
 
تنطلق أعمال المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتزامن مع المنتدى الدولي الخامس للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الثلاثاء المقبل بالأردن.

وينظم المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، الهيئة العربية للطاقة المتجددة والجمعية الأردنية للطاقة المتجددة بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، فيما يشارك بفعالياته خبراء ومستثمرون من 35 دولة عربية وأجنبية.

وأشار الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن المنتدى سيناقش محاور تتعلق بالطاقة المتجددة والمدن والسيارات الذكية والذكاء الاصطناعي.

وحسب الطعاني سيتم على هامش المنتدى إطلاق ملتقى سيدات الأعمال العربيات للطاقة المتجددة وجائزة الأشخاص المؤثرين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوطن العربي للتشجيع على نشر ثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة لإطلاق مبادرة المجتمعات الخضراء.
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