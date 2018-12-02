مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 الدوري الاسباني
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:59 معمرو عادل
مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 الدوري الاسباني
وجاء تشكيل فريق برشلونة لمواجهة فياريال على النحو التالى:
حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا
الوسط: راكيتيتش ، فيدال ، بوسكيتس
الهجوم: ميسي ، ديمبلى ، كوتينيو
مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 الدوري الاسباني
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موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم
البطولة : الدوري الاسباني
القنوات : بي ان سبورت 3
المعلق : حسن عيدروس
الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية
مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 الدوري الاسباني
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