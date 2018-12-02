اكتشفي الفوائد المُذهلة لـ"قشرة الموز" على البشرة والشعر!

قد يبدو مستغرباً للبعض أن يكون قشر الموز من أهم أنواع المغذيات للبشَرة والشعَر، لغناه بفيتامين C.





وبهذا الخصوص، تُبين خبيرة التجميل جنيفر عسكر، فوائد قشر الموز واستخداماته، إضافة إلى طريقة استعماله ليعود على البشرة ببعض الفوائد من خلال بعض الخلطات.





فوائد قشر الموز للبشرة

بدأت عسكر بذكر مجموعة من الفوائد لقشر الموز، من حيث مساعدته في التخلص من حب الشباب، ومعالجة الانتفاخ أسفل العينيْن والهالات السوداء.





كما يخفف قشر الموز من ظهور التجاعيد عن طريق شد الجلد، والحفاظ عليه، ويعمل أيضاً على تفتيح البشرة.





كيفية استخدام قشر الموز

هناك طريقة واحدة بيّنتها الخبيرة عسكر لاستخدام قشر الموز للبشرة الدهنية والجافة والعادية، إذ يتم وضع قطعة صغيرة من قشر الموز على البشرة، ثم تُفرك البشرة بها لبضع دقائق حتى يصبح لون القشرة من الداخل بنيّاً، مع الانتباه إلى أن الجلد يبدأ بامتصاص الفيتامينات والمواد المغذية التي يحتويها قشر الموز، ثم يترك مكان التدليك مدة 30 دقيقة ويغسل بعدها بالماء الدافئ، للحصول على الفائدة الكاملة.





كيف يفيد قشر الموز الشّعَر؟

يعد قشر الموز من أهم الوسائل المستخدمة لمعالجة الشعَر وتنعيمه، نظراً لفوائده العديدة الناجمة عن خلطاته الخاصة، إذ يعمل على تنعيم الشعر الجاف، وترطيب فروة الرأس وتغذيتها.





كما يقوّي بُصيلة الشعر من جذوره، وينشط الدورة الدموية فيه، عدا عن المساهمة في تطويله بشكل مستمر وسريع.





طرق خلط قشر الموز

قشر الموز مع زيت الزيتون، حيث يتم تجفيف قشور الموز تحت أشعة الشمس لعدة أيام، بعدها يتم طحنها بشكل جيد حتى تصبح كالبودرة، ثم تُضاف 3 ملاعق من زيت الزيتون، وتُخلط بشكل جيد للحصول على عجينة متماسكة، ثم تُترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة، وتوضع على الشعر مع تدليكه من فروة الرأس، بعدها يُغطى الشعر لفترة معينة، ثم يُغسل بماء فاتر.





وهناك أيضا الموز والثوم والليمون، حيث يُهرس قشر الموز مع فصّيْن من الثوم، مع ملعقة كبيرة من الليمون، وتُخلط تلك المكونات مع بعضها، ثم يُفرك الرأس بتلك الخلطة، ويُترك لنصف ساعة، على أن يتم الاستحمام بماء فاتر، وتتكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.