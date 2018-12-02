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عشرات الآلاف يتظاهرون ضد سياسات المناخ في بروكسل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:56 م
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد سياسات المناخ في بروكسل
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وكالات
 

تظاهر عشرات الآلاف من مناصري البيئة في العاصمة البلجيكية بروكسل الأحد، احتجاجا على سياسات المناخ.


ونظم المظاهرة عدد من جمعيات البيئة ومنظمات المجتمع المدني، وتجمع المتظاهرون أمام محطة قطارات بروكسل الشمالية، وتقدموا باتجاه مركز المدينة، مرورا بهيئات الاتحاد الأوروبي.


وأعرب المتظاهرون عن معارضتهم للسياسات المناخية لبلجيكا، وطالبوا بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري في البلاد بنسبة 55% بحلول عام 2030.


وارتدى المتظاهرون ملابس زاهية الألوان وأدوا بعض الرقصات. وشارك في المظاهرة عدد من راكبي الدراجات الهوائية.



واتخذت الشرطة إجراءات أمنية في العديد من مناطق المدينة، وأغلقت عدة طرق أمام حركة المرور.

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