أسعار الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد 2-12-2018

استقر سعر الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيها للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها.





سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولى cib





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



