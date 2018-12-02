أسعار الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد 2-12-2018
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:54 مالفجر الاقتصادي
استقر سعر الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيها للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
17.86 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى بنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولى cib
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
المزيد عن: شركات الصرافة سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار البنك الاهلي