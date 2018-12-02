تركي آل الشيخ يوجه رسالة للفائز بالسيارة في مباراة النصر والوحدة

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية رسالة للفائز بجائزة إحدى السيارات التي تقدمها اللجنة المنظمة للدوري السعودي.





ونجح أحد الجماهير المتواجدة في مباراة النصر والوحدة في اطار منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي في الفوز بجائزة إحدى السيارات التي تقدمها اللجنة المنظمة للدوري السعودي.





وتواجد المشجع "الطفل" بجانب المستشار تركي أل الشيخ في مدرجات المباراة حيث التقطت عدسات الكاميرات هذا المشجع ليتم منحه جائزة السيارة.







