مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم 2-12-2018 في الدوري الإسباني

تذاع اليوم مباراة برشلونة وفياريال ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني ؛و نقدم لكم بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال فى تمام الساعة6.15 بتوقيت مصر، تابعو ماتش برشلونة اليوم عبر موقعنا.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال

يستضيف ملعب "كامب نو"، فريقي برشلونة وفياريال مساء اليوم الأحد في تمام الساعة7.30 بتوقيت مصر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم برصيد 25 نقطة ليؤهله لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإسباني وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق إشبيلية المتصدر لفرق الدوري الأسباني.

وهذا يعني أن في حال تعادل برشلونة في مباراة اليوم سوف ينافس برشلونة فريق إشبيلية على صدارة فرق الدوري الأسباني؛ الا ان الأمر ليس بهذه السهولة؛ حيث يُعاني الفريق من العديد من الغيابات التي قد تؤثر سلباً على أداءه أمام فياريال.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم 2-12-2018 في الدوري الإسباني

وفيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا؛ فاز فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف على فريق آيندهوفن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليتصدر برشلونة بهذه النتيجة لصدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة ويحصل على بطاقة التأهل لدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم

وعلى النقيض تماماً، يُعاني فريق فياريال هذا الموسم من أداء متدني للغاية؛ حيث حقق ثلاث انتصارات فقط في 13 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري الأسباني.

ويدخل فياريال مباراة اليوم محتلاً المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة فقط؛ لتصبح مباراة اليوم فرصة ذهبية للفريق لتحسين ترتيبه في جدول الدوري الأسباني.

يمتلك فريق برشلونة ثاني أقوى دفاع في بطولة الدوري الإسباني؛ حيث تلقى 22 هدفاً ؛ بينما يأتي فريق فياريال في المرتبة الثالثة برصيد 23هدفاً.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وفياريال، في تمام الساعة7.30 بتوقيت مصر، و8.30 بتوقيت السعودية و9.30 بتوقيت ابو ظبي.

تشكيلة برشلونة وفياريال فى مباراة اليوم

وكشف " لويس إنريكي" المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاء كالتالي:

برافو في حراسة المرمى.

ألفيس، ألبا، بيكيه وماتيو في خط الدفاع.

سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو وإنييستا في خط الوسط.

منير، نيمار وسواريز في خط الهجوم.

تشكيلة فياريال فى مباراة اليوم

أريولا في حراسة المرمى.

ماريو، بونيرا، فكتور رويز وكوستا في الدفاع.

بينا، دوس سانتوس، برونو وكاستييو في خط الوسط.

سولدادو ودنيس في الهجوم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

وتنقل مباراة برشلونة وفياريال ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الأسباني حصرياً عبر قناة Bein Sports HD3 وبصوت المعلق "حسن العيدروس" ؛ كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر عبر موقعنا من خلال الرابط التالي:

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم 2-12-2018 في الدوري الإسباني