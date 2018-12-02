طبيب الأهلي: فتحي مستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي.. وشريف انتظم في المران

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على غياب حسام عاشور، كابتن الفريق، عن مواجهة الجونة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الفريق ببطولة الدوري العام.





واشتكى «عاشور» من إصابة في الكاحل، والتي تعرض لها خلال مواجهة بتروجت التي أقيمت، أمس، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة التاسعة.



