ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طبيب الأهلي: فتحي مستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي.. وشريف انتظم في المران

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:55 م
طبيب الأهلي: فتحي مستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي.. وشريف انتظم في المران
طباعة
علي نبوي
 

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على غياب حسام عاشور، كابتن الفريق، عن مواجهة الجونة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الفريق ببطولة الدوري العام.


واشتكى «عاشور» من إصابة في الكاحل، والتي تعرض لها خلال مواجهة بتروجت التي أقيمت، أمس، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة التاسعة.


وأكّد طبيب الفريق، أن أحمد فتحي مستمرٌ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.


وأشار إلى أن محمد شريف، شارك اليوم بشكل طبيعي في المران. وأن جونيور أجايي، يؤدي برنامجًا بدنيًا تمهيدًا للمشاركة الجماعية.

المزيد عن: كورة رياضة الأهلي أخبار الرياضة أحمد فتحي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
4
x
16:05
2
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
1
x
16:45
2
الوحدة
الاتحاد
2
x
17:15
1
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
2
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
2
x
17:00
0
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 7:10:01 PM