بمشاركة محمد عواد.. الوحدة يهزم النصر بثنائية

حقق فريق الوحدة فوزاً صعباً على النصر بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيصل بن فهد في إطار منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.









وتقدم جوليانو دي باولا بهدف أول للنصر في الدقيقة "10"، ومن ثم تعادل أحمد عبده جابر للوحدة في الدقيقة "62" وسرعان ما أحرز نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه خلال الدقيقة "74".









وشهدت المباراة تألق المصري محمد عواد حارس مرمى الوحدة الذي شارك أساسياً للمباراة رقم 11 هذا الموسم حيثُ تلقت شباكه 11 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.









وبهذه النتيجة؛ يتقدم الوحدة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بينما النصر في المركز الثاني عند النقطة 25.



