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بالأرقام.. هاري كين هداف ديربي شمال لندن

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:52 م
بالأرقام.. هاري كين هداف ديربي شمال لندن
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الفجر الرياضي
 
حسم فريق أرسنال الإنجليزي ديربي لندن أمام فريق توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب الإمارات.

انتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدفين مقابل هدف، افتتح التسجيل أرسنال عن طريق أوباميانج في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، وتعادل داير لفريق توتنهام في الدقيقة 30، قبل أن يسجل هاري كين هدف التقدم في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني تعادل أرسنال عن طريق أوباميانج في الدقيقة 56، قبل أن يسجل لاكازيتي الهدف الثالث في الدقيقة 74 واختتم مهرجان أرسنال توريرا في الدقيقة 77 لينتهي اللقاء 4-2.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن هاري كين أكثر لاعب سجل في ديربي شمال لندن أمام أرسنال بواقع 8 أهداف وهي نفس حصيلة لاعب أرسنال السابق أديبايور.

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