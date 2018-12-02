«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 2-12 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري Bein Sport 2 HD

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد لملعب آنفيلد معقل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لمتابعة مباراته أمام نظيره إيفرتون.





وتمثل المباراة صدام قوي وكبير بين الفريقين مما سيمنحها طابع وإثارة خاصة.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 2-12 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري Bein Sport 2 HD

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 2-12 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري Bein Sport 2 HD

ويدخل ليفربول المباراة باحثًا عن الفوز لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي على قمة الدوري بعدما حقق الفوز على بورنموث أمس.





ويطمع ليفربول في الخروج بالثلاث نقاط وتعويض الجماهير عن الخسارة التي تلقاها أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 2-12 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري Bein Sport 2 HD

في المقابل يحلم فريق إيفرتون بإيقاف انتصارات ليفربول المحلية وتلقينه أول خسارة على أرضه ووسط جماهيره.