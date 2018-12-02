ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميسا الدسوقي تطلق "دمي اتحرق" عبر "يوتيوب"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:27 م
ميسا الدسوقي تطلق دمي اتحرق عبر يوتيوب
ميسا الدسوقي
طباعة
الفجر الفني
 
أطلقت الفنانة الصاعدة ميسا الدسوقي، عملها الغنائي السينمائي الراقص (دمي اتحرق)عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر القنوات الفضائية وموجات الراديو، ومنها أربيكا، أغاني أغاني، وعبر أيضا راديو نجوم بمصر. 

ويكون العمل الفني عبارة عن قصة غنائيه تحكي  قصة فتاه وقعت في غرام شاب وسيم وهو لا يبادلها نفس الشعور، ثم حلمت بلقائه  وحدوث مواقف عديده مثيره لتشد انتباه الى ان تحقق حلمها بالنهايه بان يقوم الشاب بمفجأتها والوقوع بغرامها.

يذكر ان ميسا،  هي نجمة شامله تمتللك صوت مميز وأداء تمثيلي رائع وتعتمد في أدائها على الغناء والرقص والتمثيل في وقت واحد،و الاغنيه من كلمات الشاعر المصري هشام صادق، و ألحان الملحن اللبناني سليم سلامه، ، و الفيديو كليب من اخراج زوجها الدكتور عمرو الطحاوي، وكاتب القصة سام العمري.

واشترك في هذا العمل نخبه من الراقصات والراقصين الامريكين بقيادة المصور السينمائي Nathan ومجموعه من السينمائين الامريكين وكان هناك دور كبير للمصمم الازياء المشهور Gustavo الذي قام بتصميم كل قطعه ملابس تناسب ظهورها في كل مشهد واشترك ايضا الميك آب ارتست ومصفف الشعر المشهور بامريكا ellie raad في هذا العمل الرائع. 

وتستعد ميسا، لتصوير عمل فني  اخر في الولايات المتحده الامريكيه بنفس المستوى التقني العالي للعمل السابق
لاستخدامها لاعلى تقنيه سنمائية من هاليوود.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
2
x
16:05
2
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
1
x
16:45
0
الوحدة
الاتحاد
1
x
17:15
0
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
1
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
1
x
17:00
0
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 5:30:00 PM