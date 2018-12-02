ميسا الدسوقي تطلق "دمي اتحرق" عبر "يوتيوب"

أطلقت الفنانة الصاعدة ميسا الدسوقي، عملها الغنائي السينمائي الراقص (دمي اتحرق)عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر القنوات الفضائية وموجات الراديو، ومنها أربيكا، أغاني أغاني، وعبر أيضا راديو نجوم بمصر.





ويكون العمل الفني عبارة عن قصة غنائيه تحكي قصة فتاه وقعت في غرام شاب وسيم وهو لا يبادلها نفس الشعور، ثم حلمت بلقائه وحدوث مواقف عديده مثيره لتشد انتباه الى ان تحقق حلمها بالنهايه بان يقوم الشاب بمفجأتها والوقوع بغرامها.





يذكر ان ميسا، هي نجمة شامله تمتللك صوت مميز وأداء تمثيلي رائع وتعتمد في أدائها على الغناء والرقص والتمثيل في وقت واحد،و الاغنيه من كلمات الشاعر المصري هشام صادق، و ألحان الملحن اللبناني سليم سلامه، ، و الفيديو كليب من اخراج زوجها الدكتور عمرو الطحاوي، وكاتب القصة سام العمري.





واشترك في هذا العمل نخبه من الراقصات والراقصين الامريكين بقيادة المصور السينمائي Nathan ومجموعه من السينمائين الامريكين وكان هناك دور كبير للمصمم الازياء المشهور Gustavo الذي قام بتصميم كل قطعه ملابس تناسب ظهورها في كل مشهد واشترك ايضا الميك آب ارتست ومصفف الشعر المشهور بامريكا ellie raad في هذا العمل الرائع.





وتستعد ميسا، لتصوير عمل فني اخر في الولايات المتحده الامريكيه بنفس المستوى التقني العالي للعمل السابق

لاستخدامها لاعلى تقنيه سنمائية من هاليوود.