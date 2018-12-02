«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 2-12-2018 كورة ستار (Liverpool vs Everton)

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر

ويسعى محمد صلاح لهز شبام فريق إيفرتون في مباراة اليوم أيضًا ولكن هذه المرة لإهداء الثلاث نقاط للجماهير وليس من أجل التعادل.

في المقابل يطمع فريق إيفرتون لقلب الطاولة على ليفربول أمام جماهيره وإيقاف مسلسل انتصاراته في الدوري والعودة إلى ملعبه بالفوز أو على الأقل نقطة التعادل.

ويعد محمد صلاح من أفضل اللاعبين في فريق ليفربول وأهمهم ويعتمد عليه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ويدخل ليفربول المباراة أمام إيفرتون باحثًا عن الفوز وتعويض الخسارة الأخيرة له أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لمصالحة الجماهير.

ويحاول فريق ليفربول الحفاظ على نظافة سجله من الخسائر بتحقيق الفوز حيث أنه لم يتلقى أي خسارة حتى الآن في الدوري منذ انطلاق هذا الموسم.

«كورة لايف اون لاين».. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 2-12-2018 كورة ستار (Liverpool vs Everton)

من ناحية أخرى يطمع ليفربول في مواصلة ملاحقة فريق مانشستر سيتي على صدارة الدوري حيث أن الأخير نجح في اجتياز اختبار الجولة كالعادة وحقق الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف.