طلب التحريات في سرقة مبلغ 61 ألف جنيه من داخل سوبر ماركت شهير بحلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية تحقيقاتها في سرقة مبلغ 61 ألف جنيه، من داخل سوبر ماركت شهير بدائرة قسم شرطة حلوان، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكان بلاغ قد ورد للعميد بدوي هاشم مأمور قسم شرطة حلوان من مدير فرع سوبر ماركت شهير بدائرة القسم، يفيد اكتشافه سرقة مبلغ 61 ألف جنيه.

وبالانتقال والفحص، تبين سلامة مداخل ومخارج السوبر ماركت، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.