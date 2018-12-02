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يقدم اليوم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون تقطيع وبجودة عالية.





مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون

وتتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد في تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة والسابعة والربع بتوقيت السعودية لملعب آنفيلد لمتابعة المباراة التي ستجمع بين ليفربول ونظيره إيفرتون.

يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون | كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | كورة جول

ويلتقي ليفربول وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل مباراة ليفربول وإيفرتون علة مجموعة قنوات بي إن سبورت الفضائية المشفرة الحاصلة على حقوق نقل المباريات بث مباشر وعلى قناة beIN SPORTS HD 2 على أن يقوم بالتعليق عليها التونسي رؤوف خليف. يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون | كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | كورة جول بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون ويدخل ليفربول المباراة أمام إيفرتون باحثًا عن الفوز وتعويض الخسارة الأخيرة له أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لمصالحة الجماهير.

يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون | كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | كورة جول

ويحاول فريق ليفربول الحفاظ على نظافة سجله من الخسائر بتحقيق الفوز حيث أنه لم يتلقى أي خسارة حتى الآن في الدوري منذ انطلاق هذا الموسم.

من ناحية أخرى يطمع ليفربول في مواصلة ملاحقة فريق مانشستر سيتي على صدارة الدوري حيث أن الأخير نجح في اجتياز اختبار الجولة كالعادة وحقق الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف. يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون | كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | كورة جول مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون ولا ينوي ليفربول التراجع عن ملاحقة السيتي خاصة وأن هذا الموسم يعد الأمثل لاستعادة اللقب الغائي عن الفريق منذ سنوات طويلة للغاية.





ويخوض ليفربول صاحب أقوى خط دفاع في البطولة حيث استقبلت شباكه 5 أهداف فقط وصاحب رابع أقوى هجوم برصيد 26 هدفًا مباراة اليوم أمام إيفرتون وعينه على الثلاث نقاط والفوز بالمباراة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره. يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون | كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | كورة جول وسبق وأن اكتوى مرمى إيفرتون من قبل بأهداف محمد صلاح في لقاء الدوري الأول بين الفريقين حيث تقدم صلاح لليفربول بينما أدرك إيفرتون التعادل من ركلة جزاء لروني.