أجايي يشارك في جزء من مران الأهلي الجماعي

شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأحد علي ملعب التتش، وذلك ضمن برنامجه المكثف الذي يخضع له تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة بشكل كامل في المران.





وشارك أجايي في الجزء البدني كاملا مع الفريق، فيما لم يشارك في مران الكرة.





واقترب جونيور أجايي، من العودة إلي المشاركة الجماعية، حيث يؤدي اللاعب برنامج بدني مكثف مع الفريق لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.