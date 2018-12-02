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يقترب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني من تحطيم رقم قياسي صامد منذ 120 عاما لفريقه الريدز في مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، مساء اليوم الأحد.

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

وتأتي مباراة اليوم رقم 50 لمحمد صلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل





39 هدف في المباريات الـ49 السابقة.

وفي حالة أحرز صلاح هدف في مرمى إيفرتون سيكون الهدف رقم 40 و سيعادل رقما ظل صامدًا منذ القرن قبل الماضي وتحديدا منذ عام 1898، حققه لاعب ليفربول

يلا شووت .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

السابق جورج آلان الذي نجح في إحراز 40 هدفا في أول 50 مباراة له مع الفريق الأحمر. أما في حالة أحرز صلاح هدفين في لقاء اليوم سيرتفع رصيده لـ41 هدفًا في 50 مباراة وبذلك سيحطم رقم جورج آلان الذي نجح في إحراز 40 هدفا في أول 50 مباراة له مع الفريق الأحمر منذ 120 عاما.