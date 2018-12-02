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ألقوا جثته في مصرف.. ضبط طالب وعاطلين قتلوا راعي أغنام لسرقة 3 آلاف جنيه بأسيوط

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:20 م
ألقوا جثته في مصرف.. ضبط طالب وعاطلين قتلوا راعي أغنام لسرقة 3 آلاف جنيه بأسيوط
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هبة عبد الحفيظ
 

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، طالب وعاطلين قتلوا راعي أغنام لسرقة 3 آلاف جنيه وإلقاء جثته في مصرف لإخفاء الجريمة بأسيوط.


ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب مفادها قيام مجهولين بقتل "خير. ق.خ " 45 سنة، راعي أغنام، ومقيم عرب مطير الفتح بدائرة المركز، وسرقة متعلقاته والتخلص من جثته بإلقائها بأحد المصارف.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حيث توصلت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة "إسلام. ن.أ"، طالب، "أحمد. ع.أ" عاطل، "عبدالله. ع.م" عاطل ، مقيمين عرب العوامر بدائرة المركز.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا قيامهم باستدراج المجني عليه بقصد سرقته وتعدوا عليه بالضرب فأودوا بحياته واستولوا منه على مبلغ مالي 3 آلاف ثم ألقوا جثته بأحد المصارف بذات الناحية.

 

وبإرشادهم تم العثور على جثة المجني عليه وبه إصابة بجرح قطعي بالرأس، كما أرشدوا عن مبلغ ( 1170 جنيها ) من متحصلات السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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