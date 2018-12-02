يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف

يسعى النجم المصرى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم بمسابقة الدورى الإنجليزى، عندما يستضيف إيفرتون فى السادسة والربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، فى "ديربي الميرسيسايد" ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 22 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.

يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف

ليفربول يتحدى إيفرتون اليوم

ويتطلع ليفربول لتضميد جراحه بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسى بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ليواجه خطر الخروج من المسابقة قبل مواجهة نابولى الإيطالى على ملعب "آنفيلد" فى الجولة السادسة والأخيرة.

يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح لاستعادة بريقه فى المواجهات الحاسمة مع ليفربول الذى يستضيف إيفرتون.

وتعرض محمد صلاح لانتقادات من بعض جماهير ليفربول بسبب تراجع مستواه وابتعاده عن التسجيل خلال المواجهات الكبرى لناديه بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى، فيما يكتفى بالتألق وإحراز الأهداف أمام الأندية المتوسطة. يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف ولم يتمكن محمد صلاح من التسجيل أمام ليستر سيتى وتوتنهام وتشيلسى ومانشستر سيتى وأرسنال فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، كما غاب عن التسجيل فى مباراتى باريس سان جيرمان الفرنسى بجانب لقاء نابولى الإيطالى فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا. يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف

وعلى الرغم من نجاح محمد صلاح فى تسجيل 7 أهداف بمسابقة الدورى الإنجليزى، إلا أن تلك الأهداف جاءت أمام وستهام يونايتد وبرايتون وساوثهامتون وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتى وفولهام وواتفورد، وهى أندية تعانى من ضعف الأداء الدفاعى وتحتل مراكز متأخرة فى جدول ترتيب "البريميرليج". يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف كما سجل محمد صلاح "هدفين" فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا فى شباك النجم الأحمر الصربي الذى يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط. يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف

وسيكون محمد صلاح مطالباً بالرد على تلك الانتقادات بالتسجيل في شباك إيفرتون في "ديربى الميرسيسايد"، أحد أصعب المواجهات التي تنتظر ليفربول فى مشواره نحو الحصول على لقب الدورى الإنجليزى الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990.

يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف

على صعيد متصل، محمد صلاح سيخوض مباراته رقم 50 مع الريدز فى الدورى الإنجليزى أمام إيفرتون، وسيكون على موعد مع التاريخ حال تسجيله هدفين فى شباك "التوفيز". يلا شوت الجديد - اون لاين .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر HD مباشر (ديربي Merseyside) | رءوف خليف محمد صلاح يمتلك 39 هدفاً فى البريميرليج مع ليفربول خلال 49 مباراة، وحال تسجيله هدفين فى شباك إيفرتون سوف يتخطى جورج ألن الذى نجح فى تسجيل 40 هدفاً فى 50 مباراة مع ليفربول عام 1898.