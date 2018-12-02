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لحم خنزير في مؤتمر إسلامي بألمانيا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:18 م
لحم خنزير في مؤتمر إسلامي بألمانيا
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وكالات
 

قدم منظمو المؤتمر الإسلامي الألماني الثاني عشر الذي أقيم في برلين للمشاركين نقانق لحم الخنزير كوجبات خفيفة. حسبما أفادت صحيفة دي فيلت الألمانية.


وكتب الصحفي التركي تونكاي أوزدامار وهو أحد المشاركين في المؤتمر عبر صفحته على تويتر:"عشية المؤتمر الإسلامي في برلين، تم تقديم لحم الخنزير في البوفيه. كان يوجد نقانق الدم (وهي نقانق  مصنوعة من دم الخنازير). ماذا تقصد وزارة الداخلية بهذا الفعل؟ سيكون من المناسب إظهار بعض الاحترام للمسلمين الذين لا يأكلون لحم الخنزير".


وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن المشاركين عرض عليهم 13 نوعا من الوجبات الخفيفة للاختيار من بينها، فإن النقانق الدموية لم يتم توقيعها، وبعض المسلمين الذين حضروا المؤتمر لم يقربوا منها البتة.


ومن جانبها اعتذرت وزارة داخلية الألمانية من الأشخاص الذين تأذت مشاعرهم.

المزيد عن: مائدة لحم طاولة خنزير ألمانيا
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