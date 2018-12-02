أمير عسير يدشن جائزة "فيصل بن خالد للمعلم"

دشن أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، اليوم، "جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم"، بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، الدكتورعيد الحيسوني، ومدير عام التعليم في المنطقة، جلوي آل كركمان، ومديري التعليم في محافظات عسير.



وقال جلوي آل كركمان، أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة استدامة التميز، وإذكاء روح التنافس البناء في الميدان التربوي، وإبراز دور المعلم وأهميته في المجتمع، إلى جانب تحفيز المعلم في الميدان التربوي لتحقيق الجودة في التعليم، وتكريم النخب التعليمية المتميزة من معلمي ومعلمات منطقة عسير.



ولفت إلى أنه تم تشكيل هيكل تنظيمي للجائزة يضم عددًا من اللجان الإشرافية والتنفيذية، فيما يضم مسار الترشيح أربع مراحل, الأولى على مستوى المدرسة، والثانية على مستوى مكاتب التعليم، والثالثة على مستوى إدارات التعليم، والرابعة على مستوى أمانة الجائزة، موضحا أن مجالات الجائزة تتمثل في القدرات والممارسات المهنية، والإسهام المجتمعي، والقيم والمعرفة المهنية، والإبداع والابتكار.



وأضاف: يشترط في التقدم لها أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل، ويمارس مهنة التدريس، وألا تقل خدمته عن ثلاثة أعوام دراسية، بما فيها سنة الترشح، وخلو سجله من المخالفات السلوكية والوظيفية، وألا يكون طرفًا في قضية منظورة داخل الوزارة أو خارجها، وأن يكون المعلم حاصلاً على ما لا يقل عن 95% في تقويم الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين، وألا يكون المعلم المرشح حصل على الجائزة مرتين خلال آخر خمسة أعوام، وأن يرفع المعلم المرشح نموذج الترشيح رسميًا، متضمنًا الملف الإلكتروني وفق المواعيد المحددة.



